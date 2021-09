AT&T Aktie: Warum versucht Warner Bros., “Dune” aus dem direkten Wettbewerb mit “No Time To Die” herauszuhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Während James Bond dafür bekannt ist, seine Kritiker in der Filmwelt zu verängstigen, scheint er auch die Konkurrenz in der realen Welt zu verängstigen – insbesondere AT&T Inc.’s (NYSE:T) Warner Bros., die ihre Veröffentlichung von “Dune” über Europa, Asien und die USA verstreut hat, um eine direkte Konfrontation mit dem lang erwarteten 007-Epos “No Time to Die” zu vermeiden.

Was passiert ist

Beide ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung