AT&T Aktie: Vorzeitig kündbare Anleihe!

Das US-Telekommunikationsunternehmen AT&T hat zuletzt eine Anleihe emittiert, die auch in Deutschland gehandelt wird. In Zeiten, in denen es z.B. mit Bundesanleihen Negativzinsen gibt, schauen vielleicht manche Anleger auf Unternehmens anleihen in Fremdwährung – wie hier in Dollar. Dabei ist natürlich zu beachten, dass es da ein Währungsrisiko gibt. Denn wenn der Dollar fällt und eine Anleihe dann in Dollar zurückgezahlt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



