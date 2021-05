AT&T-Aktie: Neubewertung mit Streaming-Wachstum?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die AT&T-Aktie (WKN: A0HL9Z) ist insgesamt eine durchaus preiswerte Angelegenheit. Mit Blick auf einen aktuellen Aktienkurs von 31,41 US-Dollar und ein zuletzt ausgewiesenes Quartalsergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 US-Dollar läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei ca. 10. Dazu kommt eine nette, über dem Markt liegende und historisch starke Dividendenrendite von 6,7 %. Das könnte für sich alleine bereits attraktiv sein.

Foolishe Investoren und der gesamte Markt scheint derzeit von einem Szenario auszugehen: AT&T dürfte weiterhin nicht sonderlich stark wachsen. Die vorherigen Jahre sind dafür ein solider Indikator. Stagnation ist der Preis, den man für diese günstige fundamentale Bewertung derzeit zahlen muss.

Es könnte sich für die AT&T-Aktie jedoch eine neue Chance auftun: Nämlich das Streaming. Schauen wir im Folgenden einmal, ob sich durch diese Vorhaben und Ziele eine Neubewertung ergeben könnte. Beziehungsweise, was dafür notwendig ist.

AT&T-Aktie: Neubewertung durch Streaming …?

Wenn wir als Foolishe Investoren an das Streaming und die AT&T-Aktie denken, so kommt uns eine Sparte in den Sinn: nämlich HBO Max. Hierbei handelt es sich in gewisser Weise um den Flaggschiff-Dienst aus dem Hause des US-Konzerns. Erste Erfolge sind bereits vorhanden.

Seit dem Launch kann HBO Max insgesamt ca. 64 Mio. Abonnenten vorweisen. Davon alleine 44,2 Mio. in den USA. Für den Start ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Allerdings sind es die längerfristigen Ziele, die besonders interessant sind. Das Management von AT&T spricht nämlich davon, mittelfristig auf bis zu 150 Mio. Streamer kommen zu können.

Dazu macht die AT&T-Aktie so einiges. So ist jetzt beispielsweise das Angebot erweitert worden. Verbraucher sollen zukünftig zwischen dem Premium-Modell für knapp 15 US-Dollar und einem teilweise werbefinanzierten Angebot von 9,99 US-Dollar wählen können. Das könnte die Nutzerbasis noch einmal bedeutend erweitern und dem Konzern helfen, die ambitionierten Ziele zu erreichen.

In meinen Augen möchte HBO Max damit womöglich in die Nische eines Zweit- oder Drittangebots passen. Walt Disney und Netflix sind womöglich als unangefochtene Platzhirsche anerkannt. Aber in der Ebene eins tiefer könnte es den notwendigen Raum geben, um mit anderen Anbietern zu konkurrieren und sich so in dem Markt zu positionieren. Das Streaming dürfte schließlich kein Winner-Takes-It-All-Markt sein.

Es könnte jedoch womöglich mehr Fokus auf Streaming und Content erfordern. Nicht umsonst raten einige Analysten dazu, die Dividende zu kürzen oder auszusetzen, so wie Walt Disney es getan hat. Mit den freien Mitteln investiert in erstklassigen Content könnte das Wachstum womöglich angekurbelt werden. Aber auch ansonsten könnte mit einer Ausschüttungsquote von ca. 63 % im ersten Quartal gemessen am freien Cashflow Potenzial zum Investieren vorhanden sein.

Neubewertung voraus …?

Die AT&T-Aktie könnte mit einem klaren Fokus auf das Streaming mittel- bis langfristig durchaus das Potenzial einer Neubewertung besitzen. Die fundamentale Bewertung ist jedenfalls preiswert, das Angebot wird konsequent verfeinert. Interessant ist das mit Sicherheit.

Allerdings muss das Management beweisen, dass die Nische ausreichend ist und HBO Max in die Lücke passt. Mit 64 Mio. Streamern rund um den Globus ist auch hier die Ausgangslage jedenfalls vielversprechend. Zumal WarnerMedia insgesamt auf 8,5 Mrd. US-Dollar an Quartalsumsatz gekommen ist. Wenn der US-Konzern die Karten richtig ausspielt, könnte die Bewertung jetzt preiswert sein. Wobei Konkurrenz und Fokus wichtige Themen im Streaming-Markt sind.

