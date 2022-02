AT&T-Aktie: Konkretes zu Dividendenkürzung & Warner Bros – jetzt trotzdem ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Eieiei, der AT&T-Aktie (WKN: A0HL9Z) haben Neuigkeiten zum Dienstag dieser Woche offenbar gar nicht geschmeckt. Oder den Investoren nicht. Wobei ein wenig Skepsis auch angebracht zu sein scheint. Das Management des US-amerikanischen Telekommunikationskonzerns hat schließlich die neuen Pläne rund um die Dividende veröffentlicht. Sowie den Fahrplan, was mit dem Spin-Off der WarnerMedia passieren soll.

Um es kurz zu machen: Die Dividende der AT&T-Aktie wird gekürzt. Zudem erhalten Investoren die Assets von WarnerMedia ziemlich direkt. Hier ein Überblick darüber, was Investoren jetzt vielleicht besser wissen sollten.

AT&T-Aktie: Dividendenkürzung um fast 50 %

Das Management der AT&T-Aktie hat bereits vor einiger Zeit verkündet, dass die Dividende den Einspar- und Investitionszielen voraussichtlich zum Opfer fallen würde. Lange Zeit ging es in der Folge darum, die Höhe der Kürzung zu beziffern. Inzwischen ist klar: Man rechnet jetzt mit einer Dividende für das laufende Börsenjahr in Höhe von 1,11 US-Dollar je Aktie. Nach den zuvor ausgezahlten 0,52 US-Dollar je Vierteljahr beziehungsweise den 2,08 US-Dollar pro Jahr ist das bedeutend weniger.

Zwar spricht der US-Konzern weiterhin davon, dass dieser Wert in den USA zu einer Top-Dividendenrendite zählen sollte. Wobei diese Bemerkung ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Immerhin spielt der fallende Aktienkurs hier ebenfalls mit hinein. Gemessen an einem Aktienkurs von 24,42 US-Dollar läge die Dividendenrendite jedenfalls bei ca. 4,5 % für jetzt neue Interessenten.

Das eigentlich Bittere ist jedoch, dass die AT&T-Aktie damit mit der eigenen Historie bricht. Seit über dreieinhalb Jahrzehnten hat der US-Telekommunikationskonzern schließlich keine einzige Kürzung vorgenommen. Ursprünglich besaß man sogar eine adelige Dividende. Damit ist es nun jedenfalls endgültig vorbei.

Spin-Off der WarnerMedia-Assets

Zudem hat das Management der AT&T-Aktie bekannt gegeben, was mit den Assets von WarnerMedia passieren soll. So erhalten Anleger, die Aktien des US-amerikanischen Telekommunikationskonzerns erhalten, 0,24 Anteilsscheine an dem neuen börsennotierten Unternehmen. Damit würden sie rund 71 % des neuen Unternehmens halten, das aus dem Zusammenschluss mit Discovery hervorgeht.

Im Endeffekt können wir daher sagen: Bei der AT&T-Aktie gibt es wesentliche Neuigkeiten. Zwar deutlich weniger Dividendenrendite, aber eine weiterhin preiswerte Bewertung. Ob 4,5 % Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Aktienkurses ausreichend sind, das ist eine andere Frage. Aber: Wenn das Management an der Bilanz arbeitet, so ist das womöglich der richtige Schritt in eine bessere Richtung. Nur ist jetzt womöglich für Anleger die entscheidendere Frage, ob man diese Phasen mitgehen möchte. Oder nicht bessere Alternativen sieht, auch im Hinblick auf die Dividende.

