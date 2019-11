AT&T Aktie: Heute Dividendenzahlung!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Heute = Freitag 1. November ist bei AT&T Zahltag. Das Unternehmen teilte mit, dass es am 1. November eine Dividendenzahlung in Höhe von immerhin 0,51 Dollar je Aktie gibt. Für diejenigen, die vor einem Jahr eingestiegen sind, kommt das auf die schönen Kursgewinne in diesem Zeitraum oben drauf. AT&T hat vor einigen Tagen auch neue Zahlen veröffentlicht, und zwar die zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung