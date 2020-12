AT&T Aktie: HBO Max schlechtester Streaming-Dienst?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die von AT&T Inc (NYSE:T) unterstützte Entscheidung von Warner Bros., seine Filme im Jahr 2021 gleichzeitig mit den Kinostarts auf seiner HBO Max-Plattform zu streamen, stößt bei den Künstlern auf Gegenreaktionen. Einer der wichtigsten Hollywood-Regisseure, Christopher Nolan, kritisierte den Schritt von Warner Bros. in einer Stellungnahme an den Hollywood Reporter und bezeichnete HBO Max als “schlechtesten Streaming-Dienst”.

Was geschah

Laut Bloomberg hat Nolans ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung