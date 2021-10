AT&T Aktie: HBO Max kündigt europäischen Veröffentlichungszeitplan an!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

AT&T’s (NYSE:T) HBO Max nimmt Europa ins Visier und wird im Laufe des kommenden Jahres in 27 Ländern eingeführt.

Der Streaming-Dienst kündigte an, dass er am 26. Oktober in Andorra, Dänemark, Finnland, Norwegen, Spanien und Schweden seine Premiere jenseits des Atlantiks feiern wird.

Bis 2022 wird HBO Max in Mittel- und Osteuropa sowie in Estland, Griechenland, Island, Lettland, Litauen, den Niederlanden, Portugal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung