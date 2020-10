AT&T-Aktie: HBO Max, der großer Verlierer?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Streaming-Videodienst HBO Max des Telekommunikationsriesen AT&T Inc. (NYSE:T) zieht zwar Zuschauer an, ist aber gegenüber Technikgiganten wie Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) und Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) im Nachteil, sagte CEO John Stankey am Montag.

Apple und Amazon sollten auf ihre Befugnis hin untersucht werden, Dienste auf ihren Plattformen einzuschränken, berichtete das Wall Street Journal.

Was geschah

Bei der jährlichen Tech Live-Veranstaltung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung