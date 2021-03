AT&T Aktie: Gute Performance?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Während der jüngsten bösen Rotation weg von Wachstumsaktien und hin zu Value-Aktien, beginnt nun einer der Könige des Value mit einer 7%igen Dividendenrendite zu partizipieren. Dabei handelt es sich um AT&T (NYSE:T), die der PreMarket Prep Stock Of The Day ist.

Schreckliche Relative Performance: Wie auch immer Sie es nennen wollen, AT&T war langfristig ein schlechter Performer. Natürlich kann man die saftige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung