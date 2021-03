AT&T Aktie: Godzilla vs. Kong spielt $121,8 Mio. an den weltweiten Kinokassen ein!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

“Godzilla vs. Kong” spielte am Wochenende 121,8 Mio. Dollar an den internationalen Kinokassen ein, das ist das höchste Einspielergebnis eines Kinofilms im Ausland seit Beginn der COVID-19-Pandemie.

Was geschah

Der Film, eine Produktion der AT&T (NYSE:T)-Tochter Warner Bros. und Legendary Pictures Productions LLC, einer Tochtergesellschaft der chinesischen Wanda Group, startet in den USA und Kanada am 31. März in den Kinos, mit einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung