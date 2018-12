AT&T-Aktie: Geht es weiter nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Aktienkurs von AT&T gleitet an der oberen Grenze des Bollinger Band entlang. Der Kurs notiert aktuell bei etwa 103 USD und hat am Dienstag leicht an Wert verloren. Im MACD deutet sich zurzeit keine Signalbildung an. Das letzte Kaufsignal wurde im Oktober generiert. Der Chaikin Money Flow-Indikator zeigt keinen klaren Aufwärts- oder Abwärtsdruck an, seine Punktzahl liegt bei 0,0209.

Ein Beitrag von Andreas Quirin.