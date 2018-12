AT&T-Aktie: Die Dividende kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die AT&T-Aktie ist in den vergangenen Wochen weiter nach unten gesackt. Allein in den letzten drei Monaten hat der Kurs mehr als 15 % an Wert verloren. Bei der Dividende haben wir indes eine positive Entwicklung im Jahr 2018 gesehen. Im ersten Quartal wurden noch 0,41 Euro ausgezahlt, im letzten Quartal waren es bereits 0,44 Euro. Die aktuelle Dividendenrendite beläuft sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.