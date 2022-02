AT&T Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Kurs der Aktie At&t steht am 10.02.2022, 22:11 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 24.5 USD. Der Titel wird der Branche "Integrierte Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Unsere Analysten haben At&t nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 8,25 % ist At&t im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (4,4 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,85 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 18 Analystenbewertungen für die At&t-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 12 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die At&t-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 28,44 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 16,07 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (24,5 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält At&t somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: At&t ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,26 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,27 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.