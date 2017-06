AT&S: Die vorläufigen Zahlen sorgen für schlechte Stimmung unter den Anlegern!

Liebe Leser,

die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 sorgen für schlechte Stimmung unter den Anlegern. Während der Umsatz mit einem Wachstum von 6,8% einen neuen Rekord von 814,9 Mio € erzielte, gerieten die Margen kräftig unter Druck. Unterm Strich verbuchte AT&S einen Verlust von 22,9 Mio €. Ob dennoch eine Dividende ausgeschüttet wird, steht noch nicht fest. Der Markt für High-End-Leiterplatten ist sehr kurzlebig. Produktzyklen zu erkennen ist daher besonders essentiell.

Die Verdoppelung der Kapazitäten von Festplatten und Chips hat sich verlangsamt

CEO Andreas Gerstenmayer bereitet den steirischen Leiterplattenhersteller auf den nächsten Technologiewechsel vor und möchte AT&S von einem Leiterplattenhersteller zu einem High-End Verbindungslösungsanbieter entwickeln. Dafür wurden über 455 Mio € in das Projekt Chongqing in China investiert, in dem bereits sogenannte IC-Substrate hergestellt werden. IC-Substrate sind Verbindungsplattformen zwischen Computerchips und Leiterplatten. Sie ermöglichen eine Miniaturisierung der Endgeräte bei einer gleichzeitigen Leistungssteigerung.

Damit bleibt mehr Platz für andere Komponenten wie Akkus und Bildschirme. Aktuell beherrschen nur drei Unternehmen diese neuartige Technologie. Das einzige Problem: Das Moore’s Law gilt nicht mehr. Die Verdoppelung der Kapazitäten von Festplatten und Chips hat sich verlangsamt. Kunden halten an älteren Technologien fest. Die Nachfrage nach IC-Substraten verläuft schleppend und drückt damit die Preise.

