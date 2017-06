AT&S: Das kam überraschend!

Liebe Leser,

AT&S-Finanzvorstand Karl Asamer bat den Aufsichtsrat, der sich am Freitag zu einer ordentlichen Sitzung versammelt hatte, um die Auflösung seines Vertrages. Das Kontrollgremium stimmte der Bitte zu – „einvernehmlich“, wie es in der offiziellen Pressemitteilung heißt. Asamer verwies auf persönliche Gründe für sein Ausscheiden.

Unternehmen zeigt sich gut vorbereitet

Dieser Personalwechsel kommt für Außenstehende etwas überraschend, auch wenn die österreichische AT&S Anfang Mai für das vergangene Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von 22,9 Mio. Euro bilanzieren musste. Ursächlich für den Fehlbetrag waren allerdings eher Probleme im operativen Bereich, namentlich Anlaufschwierigkeiten mit dem Werk in Chongqing (China).

Doch den Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten scheint der plötzliche Rücktritt nicht kalt erwischt zu haben. Zumindest zeigte man sich sehr gut vorbereitet. Denn eine Nachfolgerin steht mit Monika Stoisser-Göhring bereits fest. Sie wird mit sofortiger Wirkung den Posten des CFO übernehmen, während Asamer noch bis Ende Juni beratend zur Seite steht. Ihr Vertrag als Vorstandsmitglied ist zunächst bis zum 31. Mai 2020 befristet.

Reichlich Erfahrung vorhanden

Frau Stoisser-Göhring hat bereits reichlich Erfahrung im Finanzbereich bei AT&S gesammelt. Ich zitiere aus der AT&S-Mitteilung: „Sie begann als Leiterin des Bereiches ‚Finance‘ auf Konzernebene bei AT&S, übernahm in weiterer Folge als ‚Director Group Finance & Controlling‘ auch das Konzern-Controlling in ihren Aufgabenbereich und wechselte 2014 in die Position des ‚Directors Human Resources Global‘.“

Bleibt Frau Stoisser-Göring und den AT&S-Aktionären zu wünschen, dass sie das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2017/2018 wieder zurück in die schwarzen Zahlen führen wird. Dann wäre ihr Einstand vollauf gelungen.

Ein Beitrag von Mark de Groot.