AT&S Aktie: Was ist der Stand der Dinge?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Anna Hofmann über den Stand der Dinge bei AT&S. Ihre Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Der Kurs der AT&S Aktie liegt bei fast 17 Euro, ist auf Tagesbasis also schon an der oberen Grenze des Bollinger Bandes angekommen, während er sich auf Wochenbasis noch in der unteren Hälfte des Bollinger Bandes bewegt.

Die Entwicklung! Analysten schätzen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.