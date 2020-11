AT & S Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "AT & S":

Die Aktie des österreichischen IT-Hauses AT & S ist in der zweiten Oktober-Hälfte in einem schwachen Gesamtmarkt unter Druck geraten und zeitweise unter die 15,00-Euro-Marke gesunken. Zwischen 14,50 und 15,50 Euro verläuft allerdings eine starke Auffangzone, die für ein Wiedererstarken der Käufer gesorgt hat. Seit einigen Tagen zeigt die Kurve nun wieder nach oben. Aktuell ist der Anteilsschein 16,02 Euro wert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



