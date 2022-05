AT&S Aktie KAUFEN IN SCHWÄCHEPHASEN. „Aktien Spezialwerte“ konkrete Aussage: Hidden Champion mit RiesenChancen!

Die AT&S AG (ISIN: AT0000969985) stellt für „Aktien Spezialwerte“ eine spannende Investmentstory dar. Warum? Bei dme Hidden Champion passe so einiges zusammen und die Zukunft könnte durchaus positiv überraschen. die Begründungen im Einzelnen in unserem heutigen Gastbeitrag des „Aktien Spezialwerte“.



AT&S produziert auch in Shanghai weiter

Die massiven Corona-Lockdowns in Shanghai haben bei einigen Unternehmen zu erheblichen Problemen in der Produktion geführt. AT&S hat diese Probleme bisher sehr gut managen können, da im AT&S-Werk in Shanghai bereits im März in engem Kontakt und Abstimmung mit den lokalen Behörden eine „closed-loop“-Produktion etabliert wurde, bei der über 2.000 Mitarbeiter rund um die Uhr im Unternehmen bleiben, um den Betrieb und die Produktion aufrechtzuerhalten. Während des geschlossenen Produktionskreislaufs nehmen die über 2.000 Mitarbeiter täglich Coronatests vor und werden mit Lebensmitteln, organisierten sportlichen Aktivitäten und anderem versorgt. Bereits am Dienstag in zwei Wochen wird AT&S die vorläufigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 (bis 31.03.2022) vorlegen.

Wir rechnen weiterhin mit einem sehr erfreulichen Zahlenwerk. In den letzten Wochen zeigte sich die Aktie sehr stabil, was uns in Anbetracht der zugrundeliegenden Geschäftstrends nicht verwundert. Denn die Lieferengpässe der Chipindustrie halten an und geben AT&S jede Menge Rückenwind. „Wir sind bis ins Jahr 2025, ja sogar 2026 ausverkauft“, sagte Vorstandschef Andreas Gerstenmayer schon im März dem Handelsblatt. „Sämtliche zusätzlichen Kapazitäten sind schon von unseren Kunden reserviert“, so Gerstenmayer mit Blick auf den deutlichen Kapazitätsausbau der Österreicher.

AT&S ist aus unserer Sicht ein Hidden Champion im Halbleiterbereich und auf einem sehr guten Weg, zu einem der Top-Player im hochattraktiven Markt für ABF-Substrate zu werden. Wir raten dazu, hier langfristig engagiert zu bleiben, keine Stücke aus der Hand zu geben und eventuelle Schwächephasen zum Kauf zu nutzen.



