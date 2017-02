ATTRAQT Group plc erwirbt Fredhopper und wird damit zum globalen Technologieanbieter erster Wahl für Visual Merchandising im eCommerce

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die ATTRAQT Group plc hat einen bedingten Kaufvertrag über denErwerb von Fredhopper, dem europäischen Anbieter von Software fürWebseiten-Suche, Navigation und Merchandising, für 25 Mio. GBP in bar(rund 29,25 Mio. EUR, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen)unterzeichnet, um das globale Technologieunternehmen erster Wahl fürVisual Merchandising im eCommerce zu erschaffen.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/462540/Attraqt_Image_Logo.jpg )(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/462541/Fredhopper_Logo.jpg(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/462542/SDL_Image_Logo.jpg )Fredhopper betreut rund 130 namhafte internationale Einzelhändler;das Kundenportfolio des Online-Visual-Merchandising-Anbieters ATTRAQTumfasst u. a. boohoo.com, Matches Fashion, Moss Bros, Russell andBromley, Superdry, The North Face und Timberland. Als kombiniertesGeschäft kann das neue Unternehmen mehr als 250 Kunden vorweisen.Die Akquisition muss noch durch die Aktionäre gebilligt werden.Sie stellt für Fredhopper wie für ATTRAQT eine beträchtlicheErweiterung des Kundenstamms dar und verschafft dem kombiniertenUnternehmen eine wachsende Präsenz in Großbritannien, in den USA, inEuropa und im asiatisch-pazifischen Raum.Fredhopper verfügt neben dem Hauptsitz in Amsterdam auch überNiederlassungen in Großbritannien und Bulgarien und betreut Kunden inallen bedeutenden europäischen eCommerce-Regionen. ATTRAQT hat seinenHauptsitz in Großbritannien und verfügt über eine regionaleNiederlassung in Chicago. Die kombinierte Gruppe wird ihre Präsenz inden USA und in Europa für den weiteren Ausbau der globalen Geschäfteausschöpfen."Ich freue mich sehr, diese für unser Unternehmen transformativeVereinbarung bekanntgeben zu können. Die Akquisition ist einwichtiger Schritt, der die neue Gruppe sofort als klaren Marktführerfür Online Visual Merchandising positioniert. Gemeinsam bieten wirdie besten Lösungen auf dem Markt und werden zum Anbieter erster Wahlfür Visual Merchandising im eCommerce", so Andre Braun, CEO undGründer, ATTRAQT Group plc. "Triebfeder dieser Transaktion ist dasWachstumspotenzial des kombinierten Unternehmens, daher wird dieAkquisition von einer Gruppe führender britischerTechnologie-Investoren unterstützt, die unsere Vision und unsereAmbitionen teilen. Im Vorfeld einer durchdachten Integration werdendie beiden Unternehmen zunächst weitgehend eigenständigweitergeführt."ATTRAQT und Fredhopper sind nach Ansicht der Vorstandsmitgliederdie derzeit einzigen Anbieter von Webseiten-Suche, VisualMerchandising und Personalisierung in einer integrierten Plattformfür den Einzelhandel. Dabei bieten beide Plattformen unterschiedlicheStärken. Fredhopper verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebietder Webseiten-Suche, hat erweiterte Personalisierungsfunktionenentwickelt und eine Plattform zur Cloud-Bereitstellung für globaleImplementierungen aufgebaut. ATTRAQT ermöglicht intuitive Verwaltung,A/B-Tests und Reporting.Derzeitiger Eigentümer von Fredhopper ist SDL, Anbieter vonglobalem Content Management und Sprachlösungen."Wir freuen uns, dass die ATTRAQT Group plc Fredhopper erwirbt",so Adolfo Hernandez, CEO von SDL. "Die Kombination der beidenUnternehmen bietet Kunden eine überzeugende Lösung für komplexeHerausforderungen beim Visual Merchandising. Wir trennen unseinvernehmlich von diesem Geschäftsbereich und wünschen dem Teamalles Gute für die Zukunft."Im Anschluss an diese Bekanntgabe sind ATTRAQT-Aktien nun bis zurWiederzulassung am AIM-Markt vom Handel ausgesetzt. DieWiederzulassung wird voraussichtlich am 1. März 2017 erfolgen.Über FredhopperFredhopper (http://www.fredhopper.com ) bietet leistungsstarkeWebseiten-Suche, Navigation, Personalisierung und Merchandising, diegenau auf die spezifischen Anforderungen führender Händlerzugeschnitten sind. Mit beispiellosem Know-how und echterBegeisterung für den Einzelhandel ermöglicht es Fredhopper Händlern,die Customer Experience zu steuern und in den Mittelpunkt zu stellen.Die vollständig skalierbare Software wächst mühelos mit den Händlern.Nur Fredhopper bietet Händlern automatisierte, praxisbasierteGeschäftsregeln und strategische Kontrolle über jedes Element vonOnline-Suche und Merchandising. So entsteht eine vollständigpersonalisierte Customer Journey von den Suchergebnissen über dieEmpfehlungen bis hin zur Produktplatzierung - alles in eineranwenderfreundlichen Benutzeroberfläche für Marketingfachleute.Über die ATTRAQT Group PLCDie ATTRAQT Group plc führte 2009 die Merchandising-PlattformFreestyle Merchandising ein. Diese bietet Produktempfehlungen,Webseiten-Suche und Visual Merchandising. Zu den mehr als 120 Kundendes Unternehmens zählen Marken wie Vans (NASDAQ: Vans), boohoo.com(LSE: BOO) und Superdry (LSE: SGP). Die Gruppe verfügt mitNiederlassungen in London und Chicago über eine Marktpräsenz inWesteuropa und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://attraqt.com .