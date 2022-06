ATTABOY IN NEW YORK AUF PLATZ EINS DER LISTE NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS DIE ERSTMALS PRÄSENTIERT WURDE

New York (ots/PRNewswire) -Die Liste North America's 50 Best Bars 2022 wurde im Rahmen einer Live-Veranstaltung in New York City präsentiert.- Attaboy, New York, landet auf Platz 1 auf der von Perrier gesponserten Liste North America's 50 Best Bars- 29 Bars in den USA, 11 in Mexiko, 8 in Kanada und 2 Bars in der Karibik schafften es auf die prestigeträchtige Liste, die dieses Jahr zum ersten Mal erstellt wurde- Die Bar Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt schaffte es als beste Bar in Mexiko auf Platz 2 und erhielt somit den Titel The Best Bar in Mexico, gefolgt von Licorería Limantour, ebenfalls in der mexikanischen Hauptstadt, die Platz 3 belegte- Civil Liberties, in Toronto, ist auf Platz 10 die beste Bar in Kanada und erwirbt damit den Titel The Best Bar in Canada- La Factoría in Puerto Rico, die beste Bar in der Karibik mit dem Titel The Best Bar in the Caribbean, landete auf Platz 12- Die Drink-Mix-Pionierin Christina Veira aus Toronto wurde zum Roku Industry Icon gekrönt- The Bamboo Room, Chicago, wurde als Campari One To Watch ausgezeichnet- Zapote Bar, Playa del Carmen, wurde als beste Neueröffnung mit dem Preis London Essence Best New Opening ausgezeichnet- Die Nachhaltigkeit der Bar Kismet in Halifax wurde mit dem Preis Ketel One Sustainable Bar Award gewürdigt- Die Cocktailkarte von Mace in New York wurde mit dem Preis Siete Misterios Best Cocktail Menu gekürtDie von Perrier gesponserte Liste North America's 50 Best Bars wurde im Rahmen einer Live-Veranstaltung am 7. Juni 2022 erstmals im Capitale in New York präsentiert. Das brandneue Ranking bewertet jährlich Bars in ganz Nordamerika. Dieses Jahr landete Attaboy in New York auf als The Best Bar in North America auf Platz 1.Die von den Cocktail-Legenden Sam Ross und Michael McIlroy gegründete Bar Attaboy folgt ihrer Vorgängerbar Milk & Honey. Das von Haley Traub geleitete Bar-Team stößt auf den zu früh verstorbenen Sasha Petraske mit einem unvergleichlichen Drink-Erlebnis an.Die Bar Handshake Speakeasy (Platz 2) in Mexiko-Stadt beansprucht den Preis The Best Bar in Mexico. Torontos Civil Liberties (Platz 10) wird als The Best Bar in Canada gekrönt, während Puerto Rico's La Factoría (Platz 12) als The Best Bar in the Caribbean ausgezeichnet wird. Die vollständige Liste finden Sie hier (https://www.worlds50bestbars.com/northamerica/list/1-50).Mark Sansom, Content Director für North America's 50 Best Bars, sagt: „Wir erheben unsere Gläser auf Attaboy, das sein 10-jähriges Bestehen feiert. Unter der enthusiastischen Führung von Haley Traub sagen wir der Bar weiterhin eine strahlende Zukunft voraus. Wir gratulieren allen Bars, die es auf die erstmals vorgestellte Liste North America's 50 Best Bars geschafft haben."Medienkontakte: https://mediacentre.theworlds50best.com/PDF- https://mma.prnewswire.com/media/1828165/BEST_BARS_PDF.pdfFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1835235/50_Best_Bars.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1828167/50_Best_bars_Logo.jpgPressekontakt:Hanna Lee,Hanna Lee Communications,na50bb@hannaleecommunications.com,+1 646 752 1526Original-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuell