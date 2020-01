ATS Automation Tooling: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Kurs der Aktie ATS Automation Tooling steht am 26.01.2020, 08:00 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 21.19 CAD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für ATS Automation Tooling heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 68,29 Punkten, zeigt also an, dass ATS Automation Tooling weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist ATS Automation Tooling auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,97). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das ATS Automation Tooling-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die ATS Automation Tooling-Aktie ein Durchschnitt von 19,9 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,2 CAD (+6,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (20,96 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der ATS Automation Tooling-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. ATS Automation Tooling erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die ATS Automation Tooling-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (22,75 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 7,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 21,2 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält ATS Automation Tooling eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.