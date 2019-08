Das ATP-Masters in Cincinnati mit Alexander Zverev, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal und dem Einzel-Comeback von Andy Murray ab Montag live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky berichtet von Montag bis Sonntag insgesamt rund 60 Stundenlive von den Western & Southern Open in Cincinnati- Marcel Meinert, Markus Gaupp und Sascha Roos kommentieren- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabeiseinNeben dem Rogers Cup, der in dieser Woche in Montréal ausgetragenwird, ist das Cincinnati Masters der Höhepunkt der sogenannten USOpen Series, einer Serie von Hartplatz-Turnieren in Nordamerika, dieim unmittelbaren Vorfeld des vierten Grand-Slam-Turniers des Jahresstattfindet. Ab Montag berichtet Sky insgesamt rund 60 Stunden liveund exklusiv vom letzten großen Härtetest vor den US Open.Mit dabei sind in diesem Jahr der Titelverteidiger undWeltranglistenerste Novak Djokovic, der im Vorjahr erstmals inCincinnati triumphierte, Rafael Nadal und Rekordgewinner RogerFederer, der den Titel sieben Mal gewann. Weitere Teilnehmer imUS-Bundesstaat Ohio sind unter anderem Dominic Thiem, StefanosTsitsipas und die beiden deutschen Profis Alexander Zverev undJan-Lennard Straff.Im Mittelpunkt steht aber ein anderer: Andy Murray - ehemaligerWeltranglistenerster, Olympiasieger und zweifacher Wimbledon-Champion- feiert sieben Monate nach seiner Hüft-Operation und demzwischenzeitlich drohenden Karriereende sein Einzel-Comeback auf derATP Tour. 2008 und 2011 konnte der 32-jährige Schotte, dermittlerweile auf Platz 325 der Weltrangliste abgerutscht ist, dasTurnier in Cincinnati gewinnen.Als Kommentatoren sind Marcel Meinert, der auch das Finale am 18.August kommentiert, Markus Gaupp und Sascha Roos im Einsatz.Neben den täglichen Live-Übertragungen zeigt Sky Sport News HD amMontag, 19. August auch eine halbstündige Zusammenfassung derHighlights des Turniers im Free-TV.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkyBis 2023 berichtet Sky live und exklusiv im deutschen undösterreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour.Neben den ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniereder ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 -insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich zur regelmäßigen Live-Berichterstattung von der Tour wird Sky im Juli knapp 350 Stundenlive und exklusiv vom Grand Slam Turnier in Wimbledon berichten. Dasgrößte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur beiSky zu sehen sein.Mit dem Sky Abo und dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Tennis-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen desSky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweiseim klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleTennisfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Tennis-Übertragungen von Sky live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Die Western & Southern Open in Cincinnati live bei Sky:Montag, 12.8. ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 13.8. ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 14.8., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDDonnerstag, 15.8.., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 16.8., ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 17.8., die Halbfinals ab 19.00 Uhr und ab 0.00 Uhr aufSky Sport 2 HDSonntag, 19.8., das Finale ab 22.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD (dasDoppelfinale bereits um 18.15 Uhr auf Sky Sport 3 HD)Montag, 20.8. ab 21.30 Uhr das Highlight-Magazin aus Cincinnatiauf Sky Sport News HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell