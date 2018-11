ATOS übernimmt Mediapark Klinik Köln

Weitere Suchergebnisse zu "Atos":

München (ots) - ATOS übernimmt Mediapark Klinik KölnDie ATOS Kliniken erweitern ihr Angebot in Köln und haben einenzweiten Standort, die Mediapark Klinik, in der Rhein-Metropoleübernommen. Das Haus versorgt im Schwerpunkt Patienten derFachbereiche Orthopädie, Neurochirurgie und Sportmedizin. Mit demNeuzugang baut die Fachklinik-Gruppe ATOS ihre Kompetenz in diesenBereichen weiter aus.Durch die Übernahme und mit der ATOS Orthoparc Klinik Köln wirdATOS zum größten Anbieter spezialisierter orthopädischer Chirurgie inder Region. Die Mediapark Klinik verfügt über 65 Betten, beschäftigtgut 40 Mitarbeiter und betreibt sechs Operationssäle auf höchstemmedizin- und hygienetechnischen Niveau. Den Kern der Fachklinikbilden zum einen die Praxis für Orthopädie, Chirotherapie,Sportmedizin und physikalische Therapie, zum anderen die Praxis fürNeurochirurgie und Wirbelsäulentherapie (Spine-Center) sowie alsdrittes das Fachzentrum für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde."Die Mediapark Klinik zählt zu den führenden orthopädischenFachkliniken Deutschlands und ist eine perfekte Ergänzung für ATOS.Wir freuen uns über den Zuwachs für unser Team um exzellenteMediziner wie Dr. Peter Schäferhoff, der seit über 20 Jahren derMannschaftsarzt des 1. FC Köln ist", sagt ATOS-Geschäftsführer Martinvon Hummel.Spitzenmedizin mit hohem Service"Die Mediapark Klinik verbindet Spitzenmedizin mit hohem Service.Hier fühlt es sich für unsere Patienten nicht an wie in einerKlinik", sagt Dr. Peter Schäferhoff, Ärztlicher Direktor derMediapark Klinik. Das Institut ist mehrfach ausgezeichnet und glänztbei Erhebungen zu den Top-Medizinern. Laut der jährlich vom MagazinFOCUS erstellten Liste verfügen drei Ärzte der Mediapark Klinik übervier Auszeichnungen. Dazu gehören Dr. Thomas Stock (Fußchirurgie),Dr. Peter Schäferhoff (Kniechirurgie und Sportorthopädie) und Dr.Paul Klein (Sportorthopädie).Über den Kaufpreis wurde Vertraulichkeit zwischen den Parteienvereinbart.