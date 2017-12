ATOSS hat erneut seine Ertragsstärke unter Beweis gestellt!

Liebe Leser,

ATOSS hat die dynamische Entwicklung aus dem 1. Quartal fortgesetzt und den Umsatz im 1. Halbjahr um 10,8% auf 26,5 Mio € gesteigert. Wachstumstreiber waren die Softwarelizenzen mit einem Plus von 16%. Auch die seit Jahren konstant positive Entwicklung bei der Softwarewartung wurde erfolgreich ausgebaut. Hier stieg der Umsatz um 9% auf 9,7 Mio €. Damit erreichten die Softwareumsätze insgesamt einen Anteil am Umsatz von 59%. In der Beratung konnte ATOSS – getragen von der erfreulich positiven Auftragslage für Implementierungsleistungen aufgrund der Softwarelizenzverkäufe – um 7% auf 7,1 Mio € zulegen.

Alle wesentlichen Finanzkennzahlen entwickelten sich positiv

Mit Hardware wurden 1,9 Mio € erzielt. Die sonstigen Umsätze lagen mit 1,7 Mio € aufgrund des erfolgreichen Ausbaus des Cloudgeschäfts um 0,8 Mio € über dem Vorjahreswert. Das hohe Interesse der Kunden an ATOSS-Lösungen belegen die hohen Auftragseingänge für Softwarelizenzen. Bei einem um 6% auf 6,64 Mio € gestiegenen operativen Ergebnis errechnet sich eine Marge von 25%.

Damit hat ATOSS trotz gestiegener Aufwendungen insbesondere für Forschung und Entwicklung, sowie höherer Personalkosten durch den Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen Sales und Customer, erneut seine Ertragsstärke unter Beweis gestellt. Auch nach Dividendenausschüttung weist ATOSS neben einer soliden Bilanz eine ansehnliche Finanzmittelausstattung von 23,7 Mio € aus. Alle wesentlichen Finanzkennzahlen entwickelten sich positiv. Ein zwölfter Rekordabschluss ist absehbar.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.