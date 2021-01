ATOSS Software: Ist die Kraft der Bullen bald erschöpft?

Weitere Suchergebnisse zu "ATOSS Software":

Seit Ende Oktober befindet sich die Aktie der ATOSS Software AG in einem intakten Aufwärtstrend. Er erreichte am 6. Januar bei 166,00 Euro ein neues Allzeithoch, was die Anleger dazu veranlasste, ihre Gewinne mitzunehmen. Den Bullen gelang es jedoch, die Korrektur bereits nach wenigen Tagen auf einem Tief bei 155,00 Euro zu beenden.

Seitdem wird der Anstieg in einer hochdynamischen Weise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



