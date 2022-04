ATOSS Software-Aktie: Jahresauftakt gelingt!

Die ATOSS Software AG ist im ersten Quartal erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat weitere große Schritte bei der Transformation zum Cloud-Softwareanbieter gemacht. Die Nachfrage nach den Softwarelösungen des Spezialisten für Professional Workforce Management mit Sitz in München ist ungebrochen, da Unternehmen ihre Digitalisierungsdefizite und den zunehmenden Fachkräftemangel kompensieren müssen. So stieg der normalisierte Softwarelizenz-Auftragseingang in den ersten… Hier weiterlesen