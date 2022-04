ATOSS Software AG: Erfolgreicher Jahresauftakt mit zweistelligem Umsatzwachstum

Die ATOSS Software AG ist im ersten Quartal erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet und setzt ihre Transformation zum Cloud-Softwareanbieter mit großen Schritten weiter fort. Die Nachfrage nach Softwarelösungen des Münchner Spezialisten für professionelles Workforce Management ist infolge der bestehenden Defizite bei der Digitalisierung von Unternehmen und dem steigenden Fachkräftemangel weiter ungebrochen. In der Folge erhöhte sich der normalisierte Softwarelizenzauftragseingang in den ersten drei Monaten um 37 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 10,8 (Vj. Mio. EUR 7,9). Dabei entfielen Mio. EUR 8,9 (Vj. Mio. EUR 5,8) – d.h. 82 Prozent des gesamten Softwareauftragseingangs – auf den Bereich Cloud & Subskriptionen. Im gesamten Geschäftsjahr 2021 lag der Anteil der Cloud-Auftragseingänge noch bei 68 Prozent. Der Ausbau des Cloudanteils führte in der Folge auch zu einer deutlichen Steigerung des Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) um 72 Prozent auf Mio. EUR 28,2 (Vj. Mio. EUR 16,4). Die positive Geschäftsentwicklung im ersten Quartal spiegelt sich aber auch in den vorgelegten Umsatzzahlen wider.

In Summe stieg der Softwareumsatz im Zeitraum Januar bis März 2022 deutlich um 11 Prozent auf Mio. EUR 17,1 (Vj. Mio. EUR 15,4). Im Bereich Cloud & Subskriptionen erzielte ATOSS ein Umsatzplus von 77 Prozent auf Mio. EUR 7,3 (Vj. Mio. EUR 4,1). Die seit Jahren positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich fort. Hier stiegen die Umsätze um 13 Prozent auf Mio. EUR 7,7 (Vj. Mio. EUR 6,9). Insgesamt wuchsen die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich um 37 Prozent auf Mio. EUR 15,0 (Vj. Mio. EUR 11,0). Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den gesamten Umsatzerlösen – und damit das zentrale Schlüsselelement des künftigen Wachstums der Gesellschaft – erhöhte sich in Folge weiter deutlich und beläuft sich nun auf 58 Prozent (Vj. 48 Prozent). Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten auf Mio. EUR 7,2 (Vj. Mio. EUR 6,3) ausgebaut werden.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) bewegt sich planmäßig mit 23 Prozent weiter auf hohem Niveau. Auch in weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie etwa der Liquidität, zeigt sich die anhaltende Stärke von ATOSS. So verfügt der Konzern zum Ende des ersten Quartals mit Mio. EUR 54,7 (Vj. Mio. EUR 46,6) über eine eindrucksvolle Finanzmittelausstattung, die der Gesellschaft auch nach der den Aktionären zur Hauptversammlung am 29. April 2022 vorgeschlagenen Ausschüttung in Höhe von EUR 1,82 je Aktie (in Summe Mio. EUR 14,5) hervorragende Zukunftsperspektiven sichert.

Bekräftigt durch den erfolgreichen Jahresauftakt, der ungebrochen positiven Auftragslage mit einem planmäßigen Ausbau des Cloudanteils sowie den weiterhin ausgezeichneten Wachstumsperspektiven im Markt für Workforce Management bestätigt der Vorstand seine zu Jahresbeginn angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2022. Diese sieht ein Umsatzwachstum auf Mio. EUR 110 vor. Des Weiteren ist unter Berücksichtigung von geplanten Investitionen, insbesondere in den Vertriebsbereich zur Erschließung neuer Märkte sowie in Entwicklungskapazitäten, eine EBIT Marge von 25 Prozent geplant. Die zunehmende Cloud Fokussierung wird der Gesellschaft zusammen mit einer verstärkten internationalen Ausrichtung insbesondere langfristig zusätzliche nachhaltige Wachstumsperspektiven sichern.