ATN: Was ist jetzt zu tun!

Für die Aktie ATN aus dem Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 28.11.2019, 16:19 Uhr, ein Kurs von 55.07 USD geführt.

Unser Analystenteam hat ATN auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für ATN in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für ATN haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. ATN bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei ATN beträgt das aktuelle KGV 162,56. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 83,74. ATN ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der ATN wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ATN vor. Das Kursziel für die Aktie der ATN liegt im Mittel wiederum bei 69 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 55,06 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 25,32 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der ATN insgesamt die Einschätzung "Buy".