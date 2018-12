ATMosphäre für Business auf dem World ATM Congress 2019

Alexandria, Us-Bundesstaat Virginia (ots/PRNewswire) -Diese groß angelegte Fachmesse bietet erstklassige undaufschlussreiche Konferenz- und Informationspräsentationen,exklusives Networking und die Möglichkeit, sich über die neuestenTrends und Entwicklungen der ATM-Branche zu informieren, und dasalles unter einem Dach.Auf dem Word ATM Congress 2019 werden voraussichtlich mehr als8.500 Teilnehmer aus mehr als 130 Ländern und Territorien erwartet.Es werden über 80 Flugsicherungsdienstleister (ANSPs) vertreten sein,zusammen mit Partnern und Stakeholdern der Luftfahrtindustrie undmehr als 230 Ausstellern, die Spitzentechnologien, darunterRemote-Tower-Lösungen, weltraumgestützte ADS-B, künstlicheIntelligenz und Autonomie, Cybersecurity und unbemannteFlugzeugsysteme (UAS) sowie Traffic Management (UTM). Die Fläche der2019 Fachmesse ist größer als je zuvor und übertrifft die desVorjahres um fast 800 Quadratmeter, ein Beweis für die Beliebtheitdieser Messe.Das Thema des Konferenzprogramms lautet "Tackling the Big Issuesin ATM - Capacity, UTM Integration, People" (Bewältigung großer ATMProbleme in Bezug auf Kapazität, UTM, Integration und Mitarbeiter).Im Mittelpunkt stehen die dringlichsten Herausforderungen dieserBranche, wie die Integration und Handhabung von Drones, die Anwerbungund Beibehaltung der nächsten Generation von ATM-Experten, mehrVielfalt in Bezug auf die Mitarbeiterschaft und die besteMöglichkeit, um ATM-Kapazitäten zu erweitern. Informationen zuGrundsatzreden, Präsentationen und Podiumsdiskussionen namhafterLuftfahrtunternehmen werden in Kürze bekannt gegeben.Der World ATM Congress 2019 verfügt über sechs Informationszentrenin seiner Ausstellungshalle und dem IFEMA-Konferenzzentrum. DieseInformationszentren bieten fast 150 Programmstunden, darunterProdukteinführungen und -demonstrationen, Podiumsdiskussionen,Forschungsergebnisse und mehr.Die Registrierung ist eröffnet. Bis zum 1. Februar 2019 geltenvergünstigte Gebühren für eine frühzeitige Registrierung,Informationen zum ATM CongressDer World ATM Congress (www.worldatmcongress.org) ist die weltweitgrößte internationale ATM (Air Traffic Management)-Fachmesse undKonferenz, die jedes Jahr mehr als 8.500 Teilnehmer anzieht.Die Partnerschaft zwischen der Civil Air Navigation ServicesOrganisation (https://www.canso.org/) (CANSO), der Air TrafficControl Association (https://www.atca.org/) (ATCA) und dem World ATMCongress bringt weltweit führende Produktentwickler, Experten,Stakeholders und ANSPs zusammen. Vordenker der Luftfahrt versammelnsich drei Tage lang zu Konferenzsitzungen, Produktdemos und-einführungen, Vertragsabschlüssen sowie Informations- undNetworking-Gelegenheiten in Madrid, Spanien.AbigailGlenn-ChaseKontakt1.703.299.2430TelefonAbigail.GlennChase@worldatmcongress.orgE-MailFoto -https://mma.prnewswire.com/media/797553/World_ATM_Congress.jpgOriginal-Content von: World ATM Congress, übermittelt durch news aktuell