ATHOS: Exklusiv-Interview mit CEO Manfred Pammer – “Unser Know-How unterscheidet uns vom Markt!”

Unser heutiger Interviewpartner ist der CEO von ATHOS, Manfred Pammer.

Die ATHOS Immobilien AG ist als Projektentwickler, Investor und Vermieter in Oberösterreich und Wien tätig. Das Unternehmen zielt dabei auf einen möglichst hohen Anteil an Wohnimmobilien ab. Das seit 2004 an der Wiener Börse gelistete Unternehmen, war die erste österreichische Immo AG mit einem Ethik-Zertifikat an der Wiener Börse.