ATACK Control AKTIV schützt vor Insekten und gleichzeitig vor Sonne (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Insektenschutzmarke ATACK Control bringt im Frühjahr 2017 einneues Produkt auf den Markt: ATACK Control AKTIV. Einmal aufgetragen,schützt die Lotion zweifach: vor Insekten und vor der Sonne. Einpflanzenbasierter Wirkstoff verhindert Insektenstiche und verringertso das Risiko einer Übertragung von lebensbedrohlichen Krankheiten,wie z.B. Malaria und dem Zika-Virus. Gleichzeitig schützt ATACKControl AKTIV mit einem Lichtschutzfaktor 25 vor Sonnenbrand undvorzeitiger Hautalterung. Die Lotion ist hautverträglich und fürKinder ab 12 Monaten geeignet.Besonders im Sommer leiden viele Menschen unter erhöhtenHautirritationen und Allergien, verursacht durch Insekten und von derSonne. Was tun? Sonnenschutz auftragen und danach Mückenschutz?Wirken beide Mittel? Oder neutralisieren sie sich? Das Unternehmengoodscare GmbH aus Hamburg fand eine Lösung für dieses Dilemma: ATACKControl AKTIV, eine Kombination aus Insekten- und Sonnenschutz. "Wirerhielten regelmäßig Kundenanfragen, ob unser Standardprodukt ATACKControl auch Schutz vor der Sonne bietet", erklärt Janneke Lupp,Geschäftsführerin der goodscare GmbH ihre Motivation zur Einführungdes neuen Produktes.Atack Control AKTIV ist ideal für Menschen, die sich gerne draußenbewegen und dabei unbeschwerten Schutz vor der Sonne und vor Insektensuchen. Ob es der Golfer ist, der im hohen Gras nach seinem Ballsucht, der Jogger, der im Wald trainiert oder das Kind, das im Gartenspielt: Sie alle profitieren von der praktischen doppelten Funktionder Lotion. Atack Control AKTIV ist somit eine kostengünstige undeffektive Lösung für Sport, Freizeit und Urlaub.ATACK Control AKTIV wirkt langanhaltend gegen einheimische undtropische Insekten, wie z.B. Mücken, Zecken, und andere stechendeInsekten und kann sowohl in unseren Breitengeraden, als auch aufFernreisen genutzt werden. Der pflanzenbasierte Wirkstoff bietetSchutz vor von Insekten übertragenen Krankheiten, wie z.B.Borreliose, Malaria, das Dengue Fieber und vor dem Zika Virus.Grundlage der Lotion ist der pflanzenbasierte Wirkstoff Eucalyptuscitriodora, der als Öl hydratisiert (Wasser wird in eine chemischeVerbindung eingebaut) und cyclisiert (in eine ringförmige chemischeVerbindung umgewandelt) wird. Der Effekt: Die Sensorik der Insektenist empfindlich gestört, sie wenden sich vom Menschen ab. Einespezielle "Release Matrix" reguliert die kontrollierte Abgabe desWirkstoffes von der Haut, wodurch er über mehrere Stunden wirksamist. Der pflanzliche Ursprung von Eucalyptus citriodora Öl,hydratisiert, cyclisiert sorgt zudem dafür, dass die Lotion imVergleich zu synthetischen Wirkstoffen besonders hautverträglich undauch für Kinder ab 12 Monaten sowie für Menschen mit empfindlicherHaut geeignet ist.Für den intensiven Sonnenschutz bei ATACK Control AKTIV sindspezielle Filter in der Lotion zuständig, die das UV Licht der Sonnereflektieren und in Wärme umwandeln. Damit entfaltet das Produkt diegleiche Wirkung wie ein gängiges Sonnenschutzmittel mitLichtschutzfaktor 25 ohne dabei einen lästigen weißen Film auf derHaut zu hinterlassen.ATACK Control AKTIV sowie alle weiteren Produkte der ATACK ControlInsektenschutz ® Linie sind exklusiv in Apotheken erhältlich.Pressekontakt:Mayte Finkgoodscare GmbHAm Sandtorkai 6220457 HamburgGermanyTelefon: +49 40 3680 7499 13Mail: mayte.fink@goodscare.comOriginal-Content von: goodscare GmbH, übermittelt durch news aktuell