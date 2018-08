AS&S geht mit leistungsgerechten Preisen und neuem Buchungsservice in die kommende TV-Saison

Frankfurt am Main (ots) - Der Vorabend im Ersten hat sich in denzurückliegenden zwei Jahren zur Benchmark für gute Unterhaltung,verlässliche Information und starke Quoten entwickelt. Für denWerbemarkt sind die Qualitätsumfelder im Ersten damit zur begehrtenAdresse in Sachen Werbewirkung und Imagetransfer geworden.Dementsprechend passt die AS&S die Preise leistungs- undnachfragegerecht an und bleibt damit auch in der neuen TV-Saison einfairer und verlässlicher Partner.Darüber hinaus wird sich die Buchung von Werbespots im Erstenkünftig noch komfortabler und schneller realisieren lassen alsbislang. Ab sofort können sich Werbungtreibende über die neueBuchungsschnittstelle der ARD-Werbung einen Überblick über freieWerbezeiten im Ersten verschaffen und dort direkt einbuchen, umbuchenoder Stornierungen vornehmen. Die neue Schnittstelle zwischen demBuchungssystem CLASS und den Agentursystemen greift direkt auf dasWerbeinventar der AS&S zu und verknüpft Planung und Buchungunmittelbar."Die ARD-Werbung steht nicht nur für wirkungsstarkeQualitätsumfelder, sondern auch für erstklassigen Service. Die neueSchnittstelle bietet dem Werbemarkt ganz ohne Umwege den direktenZugriff auf unser Angebot und beschleunigt das gesamte Verfahrenbeträchtlich", sagt Uwe Esser, Geschäftsleiter TV ARD-Werbung SALES &SERVICES GmbH.Pressekontakt:Norbert RüdellLeitung Unternehmenskommunikation & MedienpolitikARD-Werbung SALES & SERVICES GmbHBertramstraße 8 / D-Bau60320 FrankfurtTelefon +49 69 / 15424218Fax +49 69 / 154247218Original-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell