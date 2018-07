AS&S bietet attraktive Vermarktungsplätze bei den European Championships

Frankfurt am Main (ots) - Nach den Olympischen Winterspielen, derFIFA Fußballweltmeisterschaft und der Tour de France stehen im Sommerdie nächsten Sport-Höhepunkte an: die European Championships. DieEuropean Championships bestehen aus sieben Europameisterschaften, diezeitgleich in Berlin und Glasgow stattfinden. Das Erste berichtet vom2. bis 12. August ausführlich den Europameisterschaften derLeichtathleten sowie der Schwimmer. Hinzu kommen dieEuropameisterschaften im Radsport, Triathlon, Rudern, Turnen undGolf.Diese Anhäufung an Spitzensport über die unterschiedlichstenDisziplinen bietet wie bei den Olympischen Spielen hohesReichweitenpotential und höchstes Zuschauer-Involvement. Davonprofitieren auch die Werbungtreibenden, die zwischen 14 und 20 Uhrattraktive Platzierungen buchen können. Neben klassischenWerbeblöcken besteht auch die Möglichkeit sich als Programmsponsorder Übertragungen zu positionieren. "Der neue Wettbewerb folgt einemgänzlich neuen Austragungsgedanken und wird für hohe Aufmerksamkeitund vielversprechende Reichweiten im TV sorgen. Das macht dieEuropean Championships im Sommer zu einer echten Vermarktungsperle,die man nutzen sollte", sagt Uwe Esser, Geschäftsleitung TV,ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH.Mehr Infos zu den Vermarktungsmöglichkeiten:http://www.ard-werbung.de/sportlive/Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell