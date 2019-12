AS&S bietet Premium-Umfelder beim deutschen Top-Vorrunden-Spiel der UEFA EURO 2020 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Verteilung der Gruppenspiele bei der UEFA EURO2020 steht fest. Den Anfang macht Das Erste mit der Live-Übertragung desEröffnungsspiels. Ein besonderes Highlight für die Werbekunden wird dieBegegnung zwischen dem amtierenden Europameister Portugal und dem viermaligenWeltmeister Deutschland. Dieses Spiel wird zur besten Sendezeit, derSPORTSCHAU-Zeit, am Samstag, 20. Juni 2020 um 18 Uhr live im Ersten gezeigt. Esist das einzige Gruppenspiel der deutschen Mannschaft, bei dem klassischeWerbung gebucht werden kann. Darüber hinaus überträgt Das Erste in der Vorrundeinsgesamt sieben Gruppenspiele mit Werbemöglichkeiten, dazu zählen Begegnungenmit Frankreich, Italien, Niederlande, Tschechien, Polen oder der Türkei.Erreicht Deutschland das Achtelfinale wird auch dieses Spiel im Ersten zu sehensein. Als Gruppenzweiter fände das deutsche Achtelfinale am 30. Juni um 18 Uhrstatt - mit dem vollen Umfang an Werbemöglichkeiten. Mögliche Gegner wärenEngland oder Kroatien. Rund um die deutschen Spiele hat die ARD-Werbung SALES &SERVICES GmbH attraktive Premium-Pakete mit Countdown-Splitscreens vor Beginnder ersten und zweiten Spielhälfte sowie ein Solospotpaket zu Beginn desSendetages geschnürt."Die UEFA EURO geht in jeder Hinsicht neue Wege. Umso mehr freue ich mich, dasswir unseren Werbekunden erneut attraktive Vermarktungsangebote anbieten können.Im Mittelpunkt steht das deutsche Spiel gegen Portugal. Eine Begegnung, die injedem Media-Plan gesetzt sein sollte und die mit sehr hohen Reichweiten undmaximalem Involvement die Chance auf eine starke Dividende bietet", sagt UweEsser, AS&S-Geschäftsleiter TV-Vermarktung.Die Vermarktungsangebote der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH rund um die UEFAEURO 2020 stehen unter www.ard-werbung.de/fussball-em zum Download bereit.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111674/4463773OTS: ARD-WerbungOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell