Frankfurt am Main (ots) - Der Public-Private-Vermarkter AS&S Radioerweitert sein Podcast-Portfolio um eine weitere starke, nationaleMedienmarke. "Stimmenfang", der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE,wird ab 1.6.2018 von AS&S Radio in Kombination mit anderen Podcastsvermarktet und ergänzt damit das klassische und digitaleQualitätsangebot des Frankfurter Unternehmens. Nebenöffentlich-rechtlichen und privaten Radiosendern vermarktet AS&SRadio seit einiger Zeit erfolgreich profilierte Podcast-Labels und-Marken wie Viertausendhertz, detektor.fm, Lage der Nation und denPodcast SZ-Das Thema."Stimmenfang" bündelt Nachrichten, erzählt Geschichten und bringtInterviews in einem hintergründigen und unterhaltsamen Audioformat,das einmal in der Woche veröffentlicht wird. Die durchschnittlicheDauer des "SPIEGEL"-Podcast liegt bei 15 bis 20 Minuten und erreichtpro Ausgabe rund 50.000 Downloads und richtet sich vor allem an dieZielgruppe der 20 bis 49-jährigen Infoelite."Mit dem neuen Podcast-Mandanten 'SPIEGEL' verstärken wir dasQualitätsprofil um eine ganz wichtige neue Marke", sagt OliverAdrian, Geschäftsführer AS&S Radio."Spitzenjournalismus imPodcast-Bereich mit klar definierten Inhalten, starkem Profil undspannenden Themen findet weiterhin in uns einen leidenschaftlichenVermarkter. Wir freuen uns daher sehr, mit "Stimmenfang" unsernationales Angebot für den Werbemarkt um eine faszinierende neueMarke erweitern zu können." Werbungtreibende haben bei "Stimmenfang"die Möglichkeit, sich im Rahmen der Werbeform Native Advertising zuplatzieren.Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Webradio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&SRadio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES &SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinemVermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.