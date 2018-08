AS&S Radio übernimmt die Vermarktung von Klassik Radio

Frankfurt am Main (ots) - In der Audiowelt hat Klassik Radio einherausragendes Profil und mit über 6 Mio. Hörern deutschlandweit(Weitester Hörerkreis) einen großen Nutzerstamm. Das eröffnet auchdem Werbemarkt vielversprechende Möglichkeiten. In der Vermarktungseines Angebots geht die börsennotierte Radiogesellschaft daher nuneinen neuen Weg. Ab 1.1.2019 wird AS&S Radio den Sender im Rahmenseiner nationalen Kombivermarktung in sein Portfolio integrieren.Damit können Werbungtreibende Klassik Radio künftig gleich in dreiunterschiedlichen Kombizusammenstellungen desPublic-Private-Vermarkters buchen: in der AS&S RadioDeutschland-Kombi, der AS&S Radio Deutschland-Kombi 40+ und in derAS&S Radio Deutschland-Kombi Entscheider."Ich freue mich sehr, dass wir mit Klassik Radio nicht nur einbesonderes Qualitätsformat, sondern noch dazu so einereichweitenstarke Sendermarke in unsere Vermarktung aufnehmenkönnen", sagt Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio. "Ich binsehr zuversichtlich, dass das für beide Seiten eine gewinnbringendePartnerschaft wird, da Sender- wie Hörerzuschnitt perfekt auf unserqualitätsgetriebenes und wirkungsstarkes Senderportfolio passen unddieses um wichtige Facetten ergänzt. Für den Werbemarkt heißt das:noch mehr Reichweite bei den AS&S Radio Deutschland-Kombis undzusätzliche Qualitätsumfelder für attraktive Zielgruppen. Das machtim Werbemarkt den Unterschied."Klassik Radio ist einer der großen deutschen Privatradiosender,der zusätzlich zum Radiobetrieb auch eigene Konzerte veranstaltet undüber eigene Shops verfügt. Zu hören ist Klassik Radio über alleEmpfangswege: UKW, Kabel, Satellit, DAB+ und Internetradio. SeitDezember 2017 betreibt Klassik Radio den Streamingdienst KlassikRadio Select in HD-Qualität und mit von Stars klassischer Musikkuratiertem Programm."Wir haben unsere Reichweite in den letzten Jahren nahezuverdoppelt. Der Reichweitenzuwachs auf nun 6,1 Millionen Hörer alleinin Deutschland bestätigt eindrucksvoll unsere Vision mit entspannterklassischer Musik, zeitgemäßen Inhalten und moderner Ansprache einhochinnovatives und erfolgreiches Programm zu schaffen, welchesWerbetreibenden eine überdurchschnittlich attraktive und effizienteWerbeplattform bietet.Eine Vertriebs-Partnerschaft mit Deutschlands Qualitätsvermarkterist der nächste logische Schritt unserer strategischen Ausrichtungund wir freuen uns sehr, zusätzlich zu unseren eigenenVermarktungsunternehmen, künftig Teil der umsatzstarken AS&S RadioDeutschland-Kombis zu sein" so Ulrich R. J. Kubak, CEO der KlassikRadio AG.Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Webradio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&SRadio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES &SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinemVermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S Radio GmbH, übermittelt durch news aktuell