AS&S Radio startet mit flexiblerem Preissystem und leistungsgerechten Tarifen in die neue Saison (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Radio gehört zu den starken Wachstumstreibern im deutschenWerbemarkt. Auch die nationalen Kombis von AS&S Radio untermauern indiesem Jahr wieder ihre Dynamik und legten bei der ma Audio 2018 IIweiter kräftig zu. Allein die zentrale AS&S Radio Deutschland-Kombikonnte sich mit jetzt 4,752 Mio. Hörern (14-49) um 5,5 % steigern.Und mit dem neuen Mandanten Klassik Radio und der Premium KombiBerlin wird die Reichweitenbasis um neue, wertvolle Zielgruppengestärkt. Ein starkes Fundament für verlässlich hohe Werbewirkung undWertschöpfung für Werbungtreibende im Qualitätsumfeld. Auf Basisdieser Leistungsentwicklung wird die AS&S Radio Deutschland-Kombi miteinem Tausendkontaktpreis von 4,90 Euro in die neueVermarktungssaison gehen. Eine Tarifanpassung, die sich auf der Höheder aktuellen Inflationsrate in Deutschland bewegt.Eine der wesentlichen Grundlagen der Preisgestaltung bildenweiterhin die in der Mediaanalyse ausgewiesenen Reichweiten. Da derMarkt jedoch stark durch Saisonalitäten geprägt ist und die Nachfrageauch innerhalb einer Woche variiert, wird AS&S Radio diese Faktorenin ihrer Preisgestaltung künftig stärker berücksichtigen. Die neuenRadiotarife fließen bereits in die neue nachfrageorientiertePreisstruktur von AS&S Radio ein, die ab 1.1.2019 greift und die miteiner veränderten Justierung bei Wochentagspreisgruppen und Monatenzusätzliche Impulse setzt. Konkret bedeutet dies: Neben derBerücksichtigung saisonaler Effekte in der Preisbildung aufMonatsbasis können die Werbungtreibenden statt wie bislang zwischendrei Wochentags-Preisgruppen künftig wählen, ob sie in den ZeiträumenMo-Mi/Do-Fr oder Sa oder So buchen. "Für den Radiomarkt ist dieseNeuerung ein echter, aber auch notwendiger Quantensprung. Essentiellist, dass sich Radiowerbung noch flexibler, effektiver undausgewogener aussteuern lässt", sagt Oliver Adrian, GeschäftsführerAS&S Radio. "Bereits jetzt haben die hochwertigen Programme imPortfolio der AS&S Radio Deutschland-Kombi ein echtes nachweisbaresWerbewirkungsplus durch unsere Qualitätskontakte."Das Vermarktungsportfolio von AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz.AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES &SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinemVermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.