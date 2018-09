Frankfurt am Main (ots) - Mit einer Vielzahl an Veränderungen undeinigen neuen Grundlagenstudien startet AS&S Radio in die kommendeVermarktungssaison. Im Mittelpunkt der AS&S Radio Frühstückstour"Ausblick 2019" des Public-Private-Vermarkters stehen neben denVeränderungen im Portfolio der AS&S Radio Deutschland-Kombis dieErkenntnisse umfassender neuer Marktstudien. Nach der vielbeachtetenNutzer-Analyse Spot on Podcast #1 in 2018 setzte AS&S Radio jetzt dieDurchleuchtung des Podcast-Marktes fort und erforschte auf Basis von10.000 Befragten mit Spot on Podcast #2 den Podcast-Werbemarkt.Außerdem präsentiert das Forschungsinstitut Facit Research auf derTour durch die vier Agenturstädte Ergebnisse einer neuen Studie, diesich dem dynamischen Smart Speaker-Markt widmet und auf deren Basisdie Bedeutung von Sprachassistenten für den Radiowerbemarktanalysiert wird.Ergänzend zu den beiden Marktstudien geben dieVermarktungsexperten Insights in das AS&S Radio-Portfolio und zeigenauf wie Kunden bei ihrer Radioplanung mit dem AS&S RadioQualitätseffekt ein quantifizierbares Wirkungsplus erzielen. "DieEntwicklung im Audiomarkt ist sehr dynamisch und eröffnet Kunden wieden Vermarktern viele neue Möglichkeiten. Einige besondersinteressante werden wir auf unserer Tour vorstellen und vertiefen",sagt Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio. "Wie es sich füreinen Qualitätsvermarkter gehört, bieten wir auf der Frühstückstourneben einem hochklassigen Programm mit starkem News-Wert undspannenden Inhalten natürlich auch viele Möglichkeiten zumNetworking." Durch das Programm führt an allen vier Standorten YOUFM-Moderatorin Susanka Bersin.Die Termine:30. Oktober 2018: Westhafen Pier 1, Frankfurt am Main05. November 2018: [Trend] Küche & Club, Hamburg07. November 2018: Isartalstudio, München09. November 2018: Sturmfreie Bude, DüsseldorfAnmeldung unter: www.ass-radio.de/ausblick2019 (DieAnmeldemöglichkeiten zur Frühstückstour sind zahlenmäßig limitiert,daher erfolgt die Registrierung vorbehaltlich der Zustimmung durchdie AS&S Radio)Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&SRadio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES &SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinemVermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.Pressekontakt:Norbert Rüdell / Pressesprecher / Telefon: 069/15424-218 / Mobil:0160/96930306 / norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell