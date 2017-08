AS&S Radio launcht eigene Podcast-Serie (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Der Public-Private-Vermarkter AS&S Radio startet eine eigenePodcast-Serie im Netz, den AS&S Radio Podcast. In dem audiodigitalenFunk-Angebot kommen Persönlichkeiten aus Radio sowie Moderatoren undandere Macher aus den ARD-Hörfunkredaktionen zu Wort. In Interviewsund Gesprächen erzählen sie über ihr Medium, ihren Sender, ihre Welleund gewähren somit einen Blick hinter die Kulissen ihres Alltags.Mit dem neuen Podcast-Angebot macht in Deutschland erstmals einRadiovermarkter eigenen audiodigitalen Content zur Botschaft seinesQualitätsportfolios: Alle Journalisten, die im Podcast zu Wortkommen, sind bei ARD-Radiowellen beschäftigt und betreiben ihren Jobaus Leidenschaft. Aus der Leidenschaft zu Radio, zur regionalenVerwurzelung des Programms, und zum journalistischenQualitätsanspruch. "Radio wird zunehmend multimedialer. Nahezu alleRadiowellen nutzen audiodigitale Zusatzangebote, sei es, um mobileund zeitversetzte Programmangebote zu machen, sei es, um den direktenAustausch mit den Hörern und Nutzern zu verstärken. Daher ist esnaheliegend, dass AS&S Radio als Radio- und Audiovermarkter auch inder B2B-Kommunikation verstärkt auditive Werbeformate integriert",sagt AS&S Radio-Geschäftsführer Oliver Adrian. "Mit dem AS&SRadio-Podcast möchten wir Lust auf das Medium Radio machen. Dies kannniemand besser als die Moderatoren und Macher hinter dem Mikrofonselbst."Der AS&S Radio-Podcast wird fortlaufend aktualisiert und ist absofort unterhttp://www.ard-werbung.de/radio/radio-einblicke/ass-radio-podcast/erreichbar. Infos zu den audiodigitalen Vermarktungsangeboten gibt esunterhttp://www.ard-werbung.de/radio/werbeangebote/online-audio/?tab=0.Pressekontakt:Norbert RüdellLeitung Unternehmenskommunikation & MedienpolitikARD-Werbung SALES & SERVICES GmbHBertramstraße 8 / D-Bau60320 FrankfurtTelefon +49 69 / 15424218Fax +49 69 / 154247218Mail: norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S Radio GmbH, übermittelt durch news aktuell