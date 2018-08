AS&S Radio-Studie analysiert Werbewirkung in Podcasts

Frankfurt am Main (ots) - Werbung in Podcast-Umfeldernfunktioniert zuverlässig - und die beste Wirkung erzielenWerbungtreibende mit seriösen Native Ads, kurzen Sponsorings undhochwertig gestalteten Marken-Spots. In ihrer repräsentativen Studie"SPOT ON PODCAST #2" zeigen die Forscher der AS&S Radio, wiePodcast-Werbung auf wichtige Key Performance Indicators (KPI)einzahlt - eine wirkungsstarke Option zur Verlängerung klassischerRadiokampagnen! Bereits vor einem Jahr hatte die AS&S Radio mit "Spoton Podcast" die erste repräsentative Studie zur Podcast-Nutzung imdeutschen Markt vorgelegt. 87 Prozent der Nutzer, so das damaligeErgebnis der vielbeachteten Grundlagenforschung, akzeptieren Werbungin Podcasts.Bei der aktuellen Studie "SPOT ON PODCAST #2" war die zentraleFrage, wie Podcast-Werbung mit Blick auf die unterschiedlichen KPIsperformt. Dazu wurden im Auftrag der AS&S Radio im Frühjahr diesesJahres 10.000 Personen im Alter zwischen 14 und 69 Jahren onlinebefragt (Datenerhebung: annalect / trend research). ZumBefragungsstart konnten die Teilnehmer einen von vier Podcasts ausdem Portfolio der AS&S Radio auswählen: Neben dem Polit-Podcast "Lageder Nation" und dem Podcast "Das Thema" der Süddeutschen Zeitungstanden Podcasts des Senders und Podcast-Publishers detektor.fm unddes Podcast-Labels VIERTAUSENDHERTZ zur Verfügung. Bei einerKontrollgruppe wurde getestet, wie Audiowerbung generell aufgenommenwird (Performance-Benchmark). Im Anschluss wurde den Probanden derPodcast mit Werbung sowie der Kontrollgruppe Audio-Content mitintegriertem Werbeblock präsentiert. Danach wurden dieStudienteilnehmer zur Wahrnehmung der Werbung befragt.Das aufwändige Studiendesign erlaubte es, einen kausalenZusammenhang zwischen Podcast-Werbung und Marken-Awareness sowie demConsideration Set (Menge der Marken, die ein Konsument innerhalbeiner Produktkategorie in Erwägung zieht) herzustellen. Dabei legtendie Forscher strenge Maßstäbe für den Erinnerungs- und Relevanztestan: Bis zur Abfrage der KPIs wussten die Teilnehmer nicht, dass esbei der Befragung überhaupt um Werbung ging.Für den Werbetest entschieden sich die Forscher, mit fiktivenMarken zu arbeiten: mit der Berufsunfähigkeitsversicherung BelonaSecura und mit Wohntraum.de, einem E-Commerce-Anbieter fürInneneinrichtung. Der Vorteil dabei: Die Befragten hatten keinerleiVorkenntnisse zu diesen erfundenen Marken, weshalb keine störendenDepotwerte existierten. Zudem konnten dadurch zu jeder MarkeWerbemittel in jeder Werbeform produziert werden Getestet wurden dreiWerbeformate, und zwar klassische Audio-Spots, Sponsoring - alsoAudio-Presenting mit Opener und Closer - sowie ein Native Ad, eineindividuelle, vom Host gesprochene längere Werbebotschaft. Je Markeund Werbeform wurden insgesamt 40 verschiedene Werbemittelproduziert, um unterschiedliche kreative Ansätze zu testen. JederBefragte bekam in dem von ihm ausgewählten Podcast nur einWerbemittel vorgespielt.Ergebnis der Studie: Die Special-Interest-Umfelder der Podcasts,die gesteigerte Aufmerksamkeit sowie die Exklusivplatzierung sorgtenfür hohe Werbewirkung. Die drei untersuchten Werbeformen -Audio-Spots, Sponsoring und Native Ad - erzielten im Podcast-Umfeldstarke Werte für die untersuchten KPIs (gestützte Markenbekanntheit,gestützte Werbeerinnerung, gestütztes Consideration Set, spontaneMarkenbekanntheit, spontane Werbeerinnerung, spontanes ConsiderationSet).Bei den Audio-Spots kamen unterschiedliche Kreationen zum Einsatz.Dabei schnitten die Spots mit starkem Branding am besten ab. Alseinfache und wirksame Werbeform in Podcast-Umfeldern erwies sich dasSponsoring: Alle acht Sponsorings generierten ein hohes Maß anErinnerung an die jeweilige Marke. Vorteile von Sponsorings: Sie sindkurz und einfach umzusetzen, sie treiben Erinnerung und Aktivierungder Werbebotschaft, und sie sind die Werbeform mit der höchstenAkzeptanz.Die Native Ads funktionierten in Sachen Werbewirkung am besten:Alle getesteten Formate brachten die jeweilige Marke mit nur einemWerbekontakt in das Consideration Set der Probanden. EinenUnterschied machte auch die inhaltliche Ausrichtung: Am besten kamenNative Ads an, bei denen der Podcast-Sprecher das Werbeangebotsachlich-distanziert beschrieb."Unsere Studie 'SPOT ON PODCAST #2' zeigt: Werbung in Podcastsfunktioniert", resümiert Oliver Adrian, Geschäftsführer der AS&SRadio. "Qualitativ hochwertige Podcasts sind ideale Umfelder, umklassische Radiokampagnen erfolgreich zu verlängern und zusätzlichewirkungsstarke Impulse im Tagesablauf der Hörer zu setzen."Die AS&S Radio wird die Studie "SPOT ON PODCAST #2" auch im Rahmender diesjährigen dmexco (12.-13.09.2018 in Köln) präsentieren. AmStand der AS&S Radio in Halle 8 / C040 erhalten Fachbesucher zudemweitere spannende Insights zu aktuellen Audio-Trends.Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. 