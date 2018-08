ASV: Ein Wunder?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie ASV, die im Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 17.08.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 6,05 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für ASV entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für die ASV sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das ASV-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die ASV. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 9 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 48,76 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 6,05 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ASV. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: ASV ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Machinery) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 134,72 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 148 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 54,37 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.