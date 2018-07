ASV: Pleite oder Chance?

Der ASV-Schlusskurs wurde am 27.07.2018 an der Heimatbörse NASDAQ CM mit 7 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

ASV haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Bei ASV konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei ASV in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt ASV für diese Stufe daher ein "Buy".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ASV-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,75 USD mit dem aktuellen Kurs (7 USD), ergibt sich eine Abweichung von -9,68 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (6,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,02 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der ASV-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die ASV-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (11,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 64,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält ASV eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.