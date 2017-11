ASTM International sucht Partner zur Gründung eines Kompetenzzentrums für additive Fertigung

W. Conshohocken, Pa. (ots/PRNewswire) - ASTM International hatheute mit der Bekanntgabe, dass man ein Kompetenzzentrum für additiveFertigung (AM), auch 3D-Druck genannt, einrichten werde, einen bishereinmaligen Schritt getan. Die Organisation rief die Industrie undUniversitäten auf (https://www.astm.org/COMMIT/FINAL%20RFP.pdf),Vorschläge zur Schaffung eines globalen Innovationszentrums zuunterbreiten, das die technischen Standards der AM, die damitverbundene F&E, die Aus- und Weiterbildung und vieles mehrweiterentwickeln soll."In den letzten zehn Jahren haben Hunderte von weltweit führendenExperten im Bereich der additiven Fertigung die Entwicklung neuerNormen durch ASTM International vorangetrieben", sagte KatharineMorgan, die Präsidentin der Organisation. "Wir sind stolz, dass wirdiesen nächsten kühnen Schritt machen, der die Entwicklung von Normenmit F&E verbindet und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nachverbundenen Dienstleistungen in diesem Bereich erfüllt."Das Zentrum wird mit bis zu $ 250.000 pro Jahr für einen Zeitraumvon bis zu fünf Jahren mit Mitteln und Sachleistungen unterstützt.Sachleistungen könnten den Betrag der Zuwendungen auf über $ 250.000erhöhen.Die Absichtserklärungen müssen spätestens am 24. November und dievollständigen Vorschläge kurz danach, am 15. Dezember, eingereichtwerden. Der gewinnende Vorschlag wird Anfang 2018 bekannt gegeben.Das neue Zentrum wird als Schwerpunkt für F&E-Aktivitäten imZusammenhang mit Normen dienen und dazu beitragen, dringendeBedürfnisse der Industrie zu befriedigen und bestehende Lücken zuschließen. Es wird auch eine Innovationsdrehscheibe sein, die Tests,Aus- und Weiterbildung und vieles mehr unterstützt. Darüber hinausist das Zentrum als Konsortium vorgesehen, das Stakeholder aus denBereichen Luftfahrt, Fahrzeuge, Medizin und aus anderen Branchengewinnen soll, die sich zunehmend mit AM-Anwendungen beschäftigen.Von den Bewerbern wird erwartet, dass sie besonders jene Ansätzehervorheben, welche die Koordination und Zusammenarbeit zwischenWissenschaft, Industrie und Regierungen maximieren.Das Komitee für additive Fertigungstechnologien (F42) der ASTMInternational wurde 2009 gegründet. Das Komitee arbeitet gemeinsammit dem Technischen Komitee 261 der Internationalen Organisation fürNormung (ISO) eng mit der Additive Manufacturing StandardsCollaborative zusammen, um eine Vielzahl von Lücken in verschiedenenBranchen zu identifizieren und zu schließen.Im Rahmen dieser Initiative wählt ASTM Internationalmöglicherweise bis zu zwei Anbieter aus.Details, Kontaktinformationen und häufig gestellte Fragen zumBewerbungs- und Auswahlverfahren finden Sie hier(https://www.astm.org/COMMIT/FINAL%20RFP.pdf).Über ASTM InternationalASTM International hat es sich zur Aufgabe gemacht, den globalengesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und wirkt sichdamit positiv auf die öffentliche Gesundheit und Sicherheit, dasVerbrauchervertrauen und die allgemeine Lebensqualität aus. Wirintegrieren Konsensnormen, die mit unseren freiwilligen,internationalen, technischen Expertenmitgliedern entwickelt wurden,sowie innovative Dienstleistungen, um das Leben zu verbessern, ...und tragen dazu bei, dass unsere Welt besser funktioniert.Pressekontakt:Nathan Osburn, Tel. +1.610.832.9603; nosburn@astm.orgLogo -http://mma.prnewswire.com/media/603885/ASTM_International_Logo.jpgOriginal-Content von: ASTM International, übermittelt durch news aktuell