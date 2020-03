ASTM International bietet öffentlichen Zugriff auf Standards, die bei COVID-19 angewendet werden

W. Conshohocken, Pa. (ots/PRNewswire) - Die globale Normenorganisation ASTM International bietet kostenlosen öffentlichen Zugang zu zwei Dutzend wichtigen Standards, die bei der Herstellung und Prüfung von persönlicher Schutzausrüstung im Kampf gegen den öffentlichen Gesundheitsnotstand in Zusammenhang mit COVID-19 (Coronavirus) angewendet werden.Mit dem Schritt sollen Hersteller, Testlabore, Gesundheitsdienstleister und die allgemeine Öffentlichkeit unterstützt werden. Die verfügbaren Standards betreffen persönliche Schutzausrüstung wie Mundschutze, Krankenhauskittel, Handschuhe und Handdesinfektionsmittel."ASTM International will die Gesundheitsdienstleister, Hersteller, Labore und andere bei ihrem Einsatz zur Bewältigung dieser weltweiten Pandemie unterstützen", sagte Katharine Morgan, ASTM International President. "Mit dem kostenlosen Zugang zu diesen Standards erhalten die Hersteller dieser Produkte wichtige Informationen zu den entsprechenden Sicherheits-, Qualitäts- und Leistungsanforderungen, damit unsere Welt besser funktioniert."Die verfügbaren Standards erstrecken sich auf Testmethoden, Leistungsspezifikationen und Terminologie. Sie wurden von folgenden ASTM International-Komitees entwickelt: persönliche Schutzkleidung und -ausrüstung (F23), Textilien (D13), Gummi (D11), Pestizide, antimikrobielle Mittel und alternative Bekämpfungsmittel (E35) sowie medizinische und chirurgische Produkte und Materialien (F04). Sie können hier eingesehen werden (https://c212.net/c/lin k/?t=0&l=de&o=2760692-1&h=2285110739&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft% 3D0%26l%3Den%26o%3D2760692-1%26h%3D4007602975%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.astm .org%252FCOVID-19%252F%26a%3Davailable%2Bhere%2Bfor%2Bpublic%2Baccess&a=hier+ein gesehen+werden) .Besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2760692-1&h=2484934378&u=https% 3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2760692-1%26h%3D234968695% 26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252F%26a%3Dwww.cdc.gov&a=www.cdc.gov und ht tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2760692-1&h=521708651&u=https%3A%2F%2Fc212.net %2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2760692-1%26h%3D150710497%26u%3Dhttp%253A% 252F%252Fwww.who.int%252F%26a%3Dwww.who.int&a=www.who.int für weitere Informationen und Empfehlungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus.Informationen zu ASTM InternationalASTM International widmet sich den Bedürfnissen der Weltgesellschaft und bewirkt positive Veränderung bei öffentlicher Gesundheit und Sicherheit, Verbrauchervertrauen und allgemeiner Lebensqualität. Wir integrieren Konsensnormen, die mit unseren internationalen freiwilligen technischen Expertenmitgliedern entwickelt wurden, sowie innovative Dienstleistungen, um das Leben zu verbessern. So tragen wir dazu bei, dass unsere Welt besser funktioniert.Pressekontakt:Dan Bergels, Tel. +1.610.832.9602; dbergels@astm.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/153355/astm_international_logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126186/4557002OTS: ASTM InternationalOriginal-Content von: ASTM International, übermittelt durch news aktuell