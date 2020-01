ASP-Wahnsinn in Brandenburg Deutsche Wildtier Stiftung: Afrikanische Schweinepest darf nicht als Begründung für zügellose Jagd auf Rehe und Hirsche herhalten

Hamburg (ots) - Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst der AfrikanischenSchweinepest (ASP). Um die Wildschweinbestände mit Blick auf die an den GrenzenDeutschlands stehende ASP zu reduzieren, sind den Jagdbehörden derzeit vieleMittel recht: Die Jagd mit Scheinwerfern oder Nachtzieltechnik sind ebenso wenigein Tabu wie Prämien auf den Abschuss von Wildschweinen. Die oberste Jagdbehördedes Landes Brandenburg hat nun einen noch deutlich weitergehenden Vorschlaggemacht, durch den unter der Bedrohung durch die ASP allerdings nicht die Jagdauf Wildschweine intensiviert werden soll - sondern die auf Rehe und Hirsche."Mit Begründung der ASP-Prävention möchte das grün-geführteLandwirtschaftsministerium in Potsdam die Jagdzeit auf Reh-, Rot- und Damwild umanderthalb Monate bis zum 29. Februar verlängern", sagt Dr. Andreas Kinser,stellvertretender Leiter Natur- und Artenschutz bei der Deutschen WildtierStiftung. In einem Schreiben an die Jagdverbände in Brandenburg heißt es dazulapidar, dass es "tierschutzrechtlich bedenklich" sei, Rehe und Hirsche bei derJagd auf Wildschweine nicht gleich mit zu erlegen, von denen es ja im Landsowieso zu viele gäbe. "Es ist schlicht unanständig, die ASP als Vorwand füreine intensivierte Jagd auf die von vielen Förstern ungeliebten Tierarten zunutzen", so Kinser weiter.Mit Beginn der Setzzeit der Wildschweine etwa im Januar steigt auch die Gefahrvon Fehlabschüssen führender Muttertiere, die ein Verwaisen und damit einenqualvollen Tod der Frischlinge zur Folge haben. Diese Gefahr ist gerade bei densogenannten Drückjagden, die von der obersten Jagdbehörde im Land Brandenburgfavorisiert werden, groß. Denn bei dieser Jagdart verlassen die Bachen häufigihre gerade erst geborenen Frischlinge und kommen so einzeln und vermeintlichohne Frischlinge vor die Schützen und werden erlegt. Die Deutsche WildtierStiftung empfiehlt zur ASP-Prävention dagegen in den Monaten Februar bis Aprilvor allem die Jagd an sogenannten Kirrungen, an denen selektiv dienicht-führenden bzw. männlichen Tiere erlegt werden können. Ganz im Gegensatz zuden Vorschlägen der obersten Jagdbehörde in Brandenburg sollte aus Sicht derDeutschen Wildtier Stiftung die Jagd auf reine Pflanzenfresser wie Reh- oderRotwild ruhen, da jeder erhöhte Energieverbrauch der Tiere automatisch zu einemerhöhten Nahrungsbedarf und damit zu erhöhten Fraßeinwirkungen an derWaldvegetation führt.Pressekontakt:Jenifer Calvi, Pressereferentin Deutsche Wildtier Stiftung,Christoph-Probst-Weg 4, 20251Hamburg,Telefon 040 9707869-14,j.calvi@dewist.de www.DeutscheWildtierStiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/37587/4500152OTS: Deutsche Wildtier StiftungOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell