ASM: Wohin geht die Reise?

Der Kurs der Aktie ASM steht am 14.04.2020, 02:17 Uhr an der heimatlichen Börse EN Amsterdam bei 97.12 EUR. Der Titel wird der Branche "Halbleiterausrüstung" zugerechnet.

Die Aussichten für ASM haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die ASM-Aktie beträgt dieser aktuell 91,48 EUR. Der letzte Schlusskurs (97,32 EUR) liegt damit deutlich darüber (+6,17 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält ASM somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 100,34 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,21 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für ASM ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird ASM auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für ASM heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 19,7 Punkten, zeigt also an, dass ASM überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Buy"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist ASM auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das ASM-Wertpapier damit ein "Buy"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Dividende: ASM hat mit einer Dividendenrendite von 0,51 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt -1,59. Aufgrund dieser Konstellation erhält die ASM-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.