ASM Assembly Systems und Rohde & Schwarz werden bei 25. Kongress Die Fabrik des Jahres ausgezeichnet / Keynote von MAN SE-Chef Joachim Drees am 21. März in München

München (ots) - Wie die besten Werke Deutschlands und Europas ihreProduktivität hochfahren, berichten die Sieger des führendenBenchmark-Wettbewerbs Die Fabrik des Jahres/GEO beim gleichnamigenKongress vom 20. bis 22. März 2017 im Westin Grand Hotel in München(https://www.produktion.de/veranstaltungen/fabrik-des-jahres.html)Der Kongress findet zum 25. Mal statt und geht aus Anlass desJubiläums zurück zu seinen Wurzeln. So wird Daniel T. Jones, derAutor des Buches "The Machine that changed the World", eine Keynotehalten. Jones hatte 1991 zusammen mit James Womack vor der Stärke desToyota-Produktionssystems gewarnt und die Lean-Management-Welleausgelöst.Emotionaler Höhepunkt ist traditionell die Preisverleihung an diesieben Sieger des Wettbewerbs Die Fabrik des Jahres/GEO, die am Abenddes 21. März stattfindet. Moderiert wird diese Preisverleihung durchdie bekannte TV-Journalistin Katrin Müller-Hohenstein, während dasEddy Miller Orchester musikalisch durch den Abend begleiten wird.Eine weitere Keynote wird der Vorsitzende des Vorstands der MAN SEund MAN Truck & Bus AG, Joachim Drees halten. Der Chef des Siegers inder Kategorie "Hervorragendes Produktionsnetzwerk" wird über"maßgeschneiderte Logistiklösungen für die Zukunft" sprechen.Zudem finden am Vortag des Kongresses am Nachmittag Workshops zurFabrik des Zukunft statt. Darin erläutern die Werkleiter diesererfolgreichen Firmen, wie sich die Fertigung sowie die gesamteWertschöpfungskette digitalisieren lässt. Im dritten Teil desWorkshops erarbeiten die Teilnehmer eine eigene 'digitale Roadmap'und stellen die Ergebnisse im Plenum vor.Anmeldung für den Kongress: Ricarda Herrmann, Tel. 08191 125 872,E-Mail: ricarda.herrmann@sv-Veranstaltungen.de, http://ots.de/WbltMPressekontakt:Gunnar KnüpfferRedaktion ProduktionTel. 08191 125 107E-Mail: gunnar.knuepffer@produktion.deSusanne BaderRedaktion ProduktionTel. 08191 125 812E-Mail: susanne.bader@produktion.de