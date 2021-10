ASML Holding-Aktie: Wichtiger Widerstand voraus

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Am 15. September konnte die ASML-Aktie bei 764,40 Euro ein neues Allzeithoch ausbilden. Anschließend ging der Kurs in eine Konsolidierung über. Sie mündete Ende September in einen dynamischen Abverkauf, der erst am 4. Oktober auf einem Tief bei 610,00 Euro gestoppt werden konnte. Seitdem steigen die Notierungen wieder an. Im heutigen Handel stoßen die Bullen in der Spitze bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung