ASML Holding (ASML): Korrektur-Start!

Rückblick: Der niederländische Halbleiterzulieferer ASML Holding (ISIN: NL0010273215) blickt bis dato auf ein sehr erfolgreiches Aktienjahr zurück. Seit Anfang des Jahres konnten die Kurse teils mehr als 20 Prozent an Wert zulegen und bislang hatten die Bullen das Kommando. Doch der Mai änderte die technische Gesamtsituation. So bildete sich hier das erste tiefere Hoch als auch das erste tiefere Tief aus. Der Trend befndet sich seither in einer neutralen Korrekturphase.

Meinung: Schön zu sehen ist, wie die gleitenden Durchschnitte nun von einer konstanten Steigphase nach unten gedreht haben. Die ist ein Zeichen für negatives Momentum, welches sich auch in den kommenden Wochen fortsetzen könnte. Sollte die eingezeichnete Unterstützung nach unten gebrochen werden, würde wohl ein weiterer rascher Abverkauf bevorstehen.

