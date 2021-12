ASML-Aktie: Das ruft die Käufer auf den Plan!

In einem von Corona-Ängsten geprägten Gesamtmarkt ging es auch für die Aktie des Chipindustrieausrüsters ASML in den letzten Wochen in südlicher Richtung. Mitte November war der Kurs auf ein neues Allzeithoch bei 777,50 Euro geklettert, in der zweiten Novemberhälfte aber wieder deutlich zurückgekommen.

Der MACD bereitet etwas Sorgen

Für zusätzliche Abwärtsdynamik sorgte ein Verkaufssignal im MACD. Hier hatte der MACD die Signallinie nach ...



